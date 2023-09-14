الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محكمة أوروبية تحاكم 6 برتغاليين بشأن سياسات المناخ

المناخ
المناخ

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، استعداد 6 أشخاص للمثول أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمحاولة إجبار 32 دولة على تكثيف تخفيضات الانبعاثات بسرعة في أكبر إجراء قانوني بشأن المناخ في العالم حتى الآن.

وقال المطالبون البرتغاليون الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عامًا، إنهم دفعوا إلى التحرك بسبب تجاربهم في حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة ليريا في عام 2017، ما أسفر عن مقتل 66 شخصًا وتدمير 20 ألف هكتار من الغابات، وفق أسوشتيد برس. 

جاء ذلك بعد موسم صيف اشتعلت فيه حرائق الغابات في جميع أنحاء البرتغال واليونان وإسبانيا وكرواتيا وإيطاليا، سيجادل الشباب في القاعة الكبرى بمحكمة ستراسبورغ في غضون 13 يومًا بأن سياسات الدول الأوروبية الـ 32 لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري غير كافية وفي انتهاك لالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان.

تخفيض الانبعاثات 

txt

تقرير دولى يحذر: تغير المناخ قد يقوّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بتمويل جماعي من أشخاص من جميع أنحاء العالم، الذين تبرعوا بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، يسعون للحصول على حكم ملزم من القضاة لإجبار البلدان على تصعيد تخفيضات الانبعاثات بسرعة فيما يمكن أن يكون معلمًا تاريخيًا في التقاضي المناخي.

وقال جيرويد أو كوين، من شبكة الإجراءات القانونية العالمية "GLAN"، التي تدعم المطالبين: "لم يحدث من قبل أن اضطر هذا العدد الكبير من البلدان إلى الدفاع عن نفسها أمام أي محكمة في أي مكان في العالم".

وقال أحد المطالبين أندريه دوس سانتوس أوليفيرا، 15 عاماً: “هذه الحكومات الأوروبية تفشل في حمايتنا. نحن نعيش في مواجهة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء أوروبا. شهدنا في البرتغال هذا الصيف موجات حارة تزداد سوءًا. إن قدرتنا على فعل أي شيء، وعيش حياتنا، أصبحت مقيدة. تؤثر أزمة المناخ على صحتنا الجسدية وصحتنا العقلية؛ كيف لا تخاف؟".

بدأ المطالبون تحركهم قبل ستة أعوام، بعد أشهر قليلة من حرائق الغابات في ليريا. ويقولون إنهم يعانون بالفعل من آثار كبيرة لتغير المناخ، ولا سيما موجات الحر المتزايدة، التي تقيد حياتهم اليومية ودراساتهم وأنشطتهم الخارجية؛ تؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، مثل الربو، وتؤثر على صحتهم النفسية.

وسيقدم المحامون دليلاً على أن السياسات الحالية للدول الـ32 تعني أن العالم يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى 3 درجات مئوية من الاحتباس الحراري خلال عمر الشباب. 

استعداد ستة المثول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محاولة إجبار 32 دولة تخفيضات الانبعاثات تكثيف بسرعة في أكبر إجراء قانوني بشأن المناخ

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس