تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023)

نفذت القوات المشاركة في التدريب المصري -الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) إحدى الأنشطة التدريبية البحرية ويشارك بالتدريب عدد (19) دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذا عدد (15) دولة بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا .

وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب ، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قصف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى ، ظهر خلال النشاط التدريبى المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول ، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة بإحترافية عالية .

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ.ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.

• يعتبر التدريب [المصرى الأمريكى - المشترك ] النجم الساطع أكبر وأشهر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الشرق الأوسط لما يتصف به من مهارة في التخطيط والإعداد والإدارة، إضافة إلى تنوع الأنشطة التدريبية وتجددها المستمر ومواكبتها لتطور مهام القوات المشاركة.

• بدأت تدريبات النجم الساطع عام ۱۹۸۰ بتدريب ثنائي مصري/أمريكي بقوات برية محدودة بقوة سرية مشاة مصرية وسرية مشاة أمريكية ونتيجة للفائدة المشتركة التي تحصل عليها الطرفان تطورت التدريبات بزيادة حجم القوات البرية وأضيف إليها عناصر جوية وبحرية ووحدات من القوات الخاصة حتى أصبحت كما عليها الآن فى نسختها 2023 .

• انتهاء فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2023 " والتى أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (19) دولة بقوات و15 دولة بصفة مراقب بإجمالى (34) دولة بأكثر من 8 ألاف مقاتل من الدول الصديقة والشقيقة فى الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 والذى يُعد من أكبر التدريبات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط.



• تأتى فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2023" كإحدى أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة الهامة التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها فى إطار

• تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات .

• تنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة .

• التدريب على أعمال القتال والرمايات النمطية / غير النمطية .

• تطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة .

• أظهر التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة متناهية .

• أظهر أيضاً المستوى الراقى الذى وصلت إليه قواتنا المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافى.

• حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة وتهيئة المناخ الذى يحقق القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

• ظهر أثناء التدريب مدى تطور القادة الأصاغر فى فهم وتنفيذ مراحل التدريب المختلفة بكفاءة عالية ، إرتباطاً بإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدريب وفقاً لأحدث النظم، وكذا توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بدءً من ألية الإختيار لطلبة الكليات العسكرية مروراً بمراحل التأهيل المختلفة حتى تخريج ضباط مؤهلين عسكرياً ومدنياً مسلحين بالعلم والمعرفة قادرين على إتخاذ القرار تحت مختلف الظروف .