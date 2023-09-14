الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية حماة الوطن" تهنئ الشعب المصري بقرب حلول المولد النبوي الشريف

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

وجهت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور محمد الزهار، عضو لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة المصري، التهنئة للشعب المصري والإسلامي، بمناسبة المولد النبوي، داعية الله عز وجل أن يعيد تلك الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار

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أمين التخطيط بـ"حماة الوطن": موقف مصر العروبى تجاه الأشقاء ليس بجديد

نشر التسامح

وقالت أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، في بيان لها اليوم، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، ونستقبل هذه المناسبة العطرة وبلادنا المحفوظة فى يد الله أوهب الله لها قيادة رشيدة تسعى بإخلاص وأمانة لخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار البيان، إلى أن هذه المناسبة يحرص المصريين على الاحتفال بها منذ مئات السنين لأنها مولد ختام الأنبياء والمرسلين، متابعة :"نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعى مصر وقياداتها لتواصل مسيرة العطاء والبناء والتنمية والتقدم".

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موعد إجازة المولد النبوي 2023.. والدعاء المستحب في ذكرى الاحتفال

ذكرى السيرة النبوية

وتابعت:"إننا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعظم من جهودنا من أجل هذا الوطن ولتكن صحوة وطنية نزرع فيها الثقة ومقومات الوعي والعمل، ليلتف الكل حول اسم واحد، وهو مصر".

وأوضحت أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع للأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتسير على هداه.

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اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول وتحديد موعد المولد النبوى الشريف

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الدكتور محمدالزهار حماة الوطن المولد النبوي تهنئة الأمة الإسلامية الشعب المصري

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