الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين «حماة الوطن» للمصريين بالخارج: انتخاب السيسى واجب وطنى

حماة الوطن
حماة الوطن

قال أشرف دوس، أمين الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج فى حزب «حماة الوطن»، إن «حماة الوطن» هو أول حزب سياسى يعلن عدم الدفع بأى مرشح لرئاسة الجمهورية، ويدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف «دوس»: «الأمانة المركزية للمصريين فى الخارج تثمن دور الرئيس السيسى وأجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها، التى تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها فى الخارج، وتسعى دومًا للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أى مشكلات تواجههم، سواء فى دولة الإقامة أو داخل مصر».

وواصل: «تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة جاء عن قناعة، ففى بداية توليه سدة الحكم أولى ملف المصريين فى الخارج اهتمامًا كبيرًا، من خلال استحداث وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتفعيل ما جاء فى المادة ٨٨ من الدستور برعاية مصالح المصريين المقيمين فى الخارج وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن».

وأشار إلى إقرار الدولة قانونًا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك، مقابل وديعة بنكية لمدة ٥ سنوات دون عائد. كما نبه إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج، إلى جانب عقد مؤتمر سنوى لطرح الرؤى والأفكار للاستفادة من طاقات المصريين فى الخارج، الذين وصل عددهم إلى حوالى ١٤ مليون مصرى.

ودعا أمين شئون المصرين فى الخارج بحزب «حماة الوطن» كل المصريين المقيمين فى الخارج إلى تأدية الواجب الوطنى بالمشاركة فى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الوطن الأم.

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