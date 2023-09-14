الخميس 14 سبتمبر 2023
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سياسي

أمين التخطيط بـ"حماة الوطن": موقف مصر العروبى تجاه الأشقاء ليس بجديد

العميد حاتم عز الدين
العميد حاتم عز الدين

قال العميد حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، لا تتوانى لحظة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء العرب بصفة خاصة، وللعالم أجمع بصفة عامة، مؤكدًا أن تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، رسالة للعالم أجمع بأن المصريين كتف في كتف لأشقائهم في المحن والأزمات.

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موقف إنساني من الرئيس السيسي

وأشاد العميد حاتم عزالدين، في بيان صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لكل أجهزة الدولة المصرية، لتقديم الدعم الفوري والعاجل، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، فضلًا عن توجيهه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، بالإضافة إلى تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، موجهًا عظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسي وكل أجهزة الدولة الوطنية، ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدءوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب، للوقوف بجانبهم لمجابهة كل المحن والأزمات التى يتعرضون لها.

وأضاف أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن أن مصر وموقفها العروبي تجاه الأشقاء العرب ليس بجديد، وإنما يأتي في إطار علاقات الأخوة التاريخية والروابط القومية التي تربط شعوب تلك البلدان ببعضهم البعض على مر التاريخ.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن بيانه بتقديم خالص العزاء في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يعودوا لذويهم سالمين، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء وشر.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتمع أمس الثلاثاء، بعدد من قادة القوات المسلحة، موجهًا سيادته بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، نتيجه الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

العميد حاتم عزالدين أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر دعم ليبيا والمغرب

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