الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين تنظيم حماة الوطن: مساعدة ليبيا والمغرب استكمال لمواقف مصر التاريخية مع الأشقاء

مصطفي جعفر سالمان
مصطفي جعفر سالمان

أكد مصطفى جعفر سالمان، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يأتي استكمالًا لمواقف مصر التاريخية على مر العصور لمساندة الأشقاء فى أي محنة.

دعم الأشقاء العرب

وأوضح «سلمان»، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء نتيجة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع نفسها فى مقدمة الصفوف الأولى لتقديم كافة أشكال العون والدعم لجميع الأشقاء العرب حتى تتجاوز أعباء أزمتها، وهذا الدور ليس بجديد على مصر.

وأعرب أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، عن تعازيه ومواساته للشعب الليبي والمغربي الشقيق في ضحايا الإعصار دانيال والزالزال، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يحفظ الشعبين الليبى والمغربي الشقيق من كل مكروه.

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أمين «حماة الوطن» للمصريين بالخارج: انتخاب السيسى واجب وطنى

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حماة الوطن: مصر كانت وستظل من أوائل الدول التى تقدم يد العون للأشقاء العرب

دور مصر الإقليمي

وناشد المجتمع الدولى التدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء فى المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربى والدولى لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأضاف، أن دور مصر العربي والإقليمي والدولي يجعلها تشعر بالمسئولية تجاه جميع الأشقاء، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة فى تقديم المساعدات حتى تتعافى من أزمتها ومحنتها.

السيسي مصر التاريخية مصر الدولة المصرية المساعدات

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