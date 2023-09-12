حماة الوطن: مصر كانت وستظل من أوائل الدول التى تقدم يد العون للأشقاء العرب

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر.

تقديم كافة أشكال الدعم الإنسانى للأشقاء

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن لقاء الرئيس السيسي مع عدد من قادة القوات المسلحة، والتوجيه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم في مساندة كافة الأشقاء في الوطن العربي.

دعم المتضررين بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

التوجيهات الرئاسية بشأن دعم المتضررين بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية يسهم بشكل كبير في الحد من تداعيات الأزمة وتمكين البلدين الشقيقين من سرعة تجاوزها.

مصر ستظل من أوائل الدول التى تقدم يد العون للأشقاء

ويؤكد الحزب أن مصر كانت وستظل من أوائل الدول التي تقدم يد العون للأشقاء العرب في أي محنة، من موقعها كدولة رائدة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة، موجها بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجها بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وكان الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة قد أسفر عن سقوط 2497 قتيلاً، و2476 مصاباً، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

كما أدى الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات المغربية.

فيما لقى نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.