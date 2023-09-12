الأرصاد الجوية الليبية: عمليات الإنقاذ بطيئة ونحتاج إلى طائرات لإنقاذ العالقين

لا يزال العالم يشهد تقلبات الطبيعة يوميا لتعصف بالعديد من الدول على واقع التغير المناخي، لتأتي ليبيا وتكون أحدث الدول التي وقعت في مرمى إعصار "دانيال" بعد مرروه بعدد من دول البحر المتوسط كان آخرها اليونان.

وأعلنت الحكومة الليبية بدورها حالة الطوارئ منذ اجتياح الإعصار البلاد بأمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات، وعلى أثر ذلك تم تعطيل العمل في جميع المؤسسات، وإغلاق المدارس والجامعات وعدد من المواقع النفطية، مع توقعات باستمرار الأمطار أو وصولها إلى حد السيول مع هبوب رياح قوية.

السيول فى مدينة درنة جرفت عددًا كبيرًا من المنازل

وفي هذا الصدد، صرّح مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن السيول في مدينة درنة جرفت عددا كبيرا من المنازل بمن فيها من سكان، قائلًا: "السيول والأمطار الغزيرة جرفت العديد من المساكن في ليبيا".

وأشار إلى ارتفاع ضحايا العاصفة "دانيال" إلى أكثر من ألفي شخص و5 آلاف مفقود، وما زالت عمليات البحث جارية، متابعًا أن عمليات الإنقاذ بطيئة وتحتاج إلى طائرات مروحية لإنقاذ العالقين، حيث نتج عن العاصفة كمية كبيرة جدًا وضخمة من الأمطار، وبلغت 414 ملليمتر خلال 24 ساعة فى إحدى المناطق، وهى كميات كانت تسجل على مدار السنة.

وأكد أن العاصفة ستتحرك خلال الساعات القادمة على المناطق الحدودية المصرية برياح وأمطار لكنها أقل من التى شهدناها خلال الفترة الماضية، ثم تتحرك ناحية الشرق باتجاه باقى المناطق الشرقية داخل مصر، لكنها لن تكون بنفس حدتها فى ليبيا.

البرلمان الليبى يدعو لجلسة طارئة لبحث تداعيات العاصفة دانيال

فيما دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إلى جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث الكارثة التي تعرضت لها مناطق عدة جراء العاصفة دانيال، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وسيبحث البرلمان في جلسته اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الكارثة الناجمة عن العاصفة دانيال.

فيما ثمّن دور القوات المسلحة الليبية ودعمها اللا محدود لأبناء الشعب الليبي بعد كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا، بالإضافة إلى المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ، والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق، ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ.