"الرئاسة المصرية تعهدت بتقديم العون لمواجهة تداعيات العاصفة".. أبرز تصريحات رئيس البرلمان الليبى

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديوجراف لأبرز تصريحات رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وهي:

الرئاسة المصرية تعهدت بتقديم العون اللازم لمواجهة تداعيات العاصفة

لجان الإغاثة والإنقاذ تواصل عملها وفرق البحث لم تنته من مهامها

صعوبة الظروف وانقطاع الكهرباء والاتصالات تشكل عائقاً قوياً أمام عمل فرق الإنقاذ

لا حصيلة نهائية حتى الآن لإعداد الضحايا والمفقودين في المناطق المنكوبة

نثمن الدور الذي قامت به القوات المسلحة في مواجهة الكارثة

مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر يوم الإثنين عن تعازيها وتضامنها الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة بعد تعرضها للأمطار الغزيرة والسيول الجارفة جراء العاصفة "دانيال"، والتي تسببت في وفاة وإصابة العديد من المواطنين.

وأعربت مصر عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.