أمانة حزب حماة الوطن للمصريين بالخارج تدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

قال المهندس أشرف دوس، أمين الأمانة المركزية لشئون المصرين بالخارج بحزب حماه الوطن، إن حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بأي مرشح لرئاسة الجمهورية ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن الأمانة المركزية للمصريين بالخارج تثمن الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي وأجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها التي تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أية مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل مصر.

السيسي أولى ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا

وأكد ددوس: ”تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة جاء عن قناعة ففي بداية تولية سدة الحكم أولى ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا من خلال استحداث وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتفعيل لما جاء في الدستور المصري في المادة 88 برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن".

منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

وأوضح أن الدولة المصرية أقرت قانونا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد وأيضا مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وكذلك عقد مؤتمر سنوي لطرح الرؤى والأفكار للاستفادة من طاقات المصريين بالخارج الذي وصل عددهم حوالي 14 مليون مصري

ودعا أمين الأمانة المركزية لشئون المصرين بالخارج بحزب حماة الوطن كافة المصريين المقيمين بالخارج لتأديتهم الواجب الوطني بالمشاركة في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة باعتبارهم جزءا أصيلا من الوطن الأم.