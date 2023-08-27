رئيس الوطنية للانتخابات يستقبل كرم جبر لإنهاء إجراءات تغطية الانتخابات الرئاسية

استقبل المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجرى اللقاء في حضور كل من السيد المستشار أحمد مطر نائب رئيس الهيئة، والسيد المستشار مراد فكري عضو مجلس إدارتها، والسيد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والسيد المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية الراغبة في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

تصاريح التغطية الإعلامية

وقد سبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها فى استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.

وخلال اللقاء، أكد السيد المستشار رئيس الهيئة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر، لتغطية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقًا لرسالتها السامية.