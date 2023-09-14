الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 9 آلاف مواطن ضمن "حياة كريمة" بسوهاج خلال أغسطس

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن خلال شهر أغسطس الماضى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعمل بالتوازي بين تطوير الحجر وكذا تطوير البشر وتوفير حياة لائقة لهم، ورفع العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية استهدفت 4 مراكز وهى ( المراغة - سوهاج - المنشاه - اخميم )،  من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجاً بتلك المراكز، مشيرا إلى أن القوافل الطبية ضمت كافة التخصصات الطبية  من ( الباطنة - الأطفال -  عظام – جراحة- الرمد - الأسنان - الجلدية - نساء و ولادة ) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية بسوهاج، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل  مجاناً، لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

 

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،  اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تقوم حاليا بتقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتذليل أية معوقات، حيث تضم اللجنة  فى عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة دعم كافة المشروعات المتقدمة حتى التي لن يحالفها التوفيق في الاختيار وتقديم الدعم والمشورة لهم ليتمكنوا من العودة مرة أخرى فى المستقبل، والعمل على تحقيق الاستفادة من كافة المشروعات المتقدمة .

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