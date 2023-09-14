رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل ختام أسبوع شباب الجامعات المصرية (صور)

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر الذي نظمته جامعة حلوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ونخبة من رؤساء الجامعات وممثلي الوزارات المختلفة.

وافتتحت فعاليات الحفل الختامي لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بالسلام الجمهوري و تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي لكافة الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال الأسبوع، إلى جانب عددًا من العروض الفنية والموسيقية.

كما كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال الحفل، الوفود المتميزة المشاركة بالأسبوع والحاصلين على المراكز الخمسة الأولى، وتسليمهم الدروع والميداليات، تشجيعًا وتقديرًا للجهد المبذول بكفاءة عالية خلال فعاليات الأسبوع.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى بتنمية مهارات الشباب المصري، من خلال دعمه اللامحدود لتنظيم مثل هذه الملتقيات الطلابية، والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية، موضحًا أن فعاليات الأسبوع شهدت لأول مرة مشاركة مميزة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الألعاب الرياضية والهوايات المختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حصدت ٥ ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، وذلك في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية.

ولفت إلى أن فعاليات الأسبوع تمت تحت إشراف الدكتور محمد كمال خليل رئيس البعثة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، وضمت ١١١ طالبًا وطالبة، تنافسوا في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.

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