تخلوا عن حفل التخرج.. طلاب "طب سوهاج" يدعمون قسم التخدير بجهاز ايكو

احتفلت جامعة سوهاج بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ومدير مستشفيات سوهاج الجامعية، وعدد من قيادات الجامعة بتبرع خريجي كلية الطب جامعة سوهاج الدفعة 28، بقيمة حفل التخرج لشراء جهاز موجات صوتية لصالح قسم التخدير والرعاية المركزة، لخدمة مرضى الرعاية المركزة الذين يتوافدون على المستشفى الجامعي.

يأتي قرار الخريجين الجدد في إطار المسئولية المجتمعية، وشعورهم بأهمية دورهم في دعم المجتمع، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث سبق أن تبرع خريجي كلية الطب العام الماضي، بتكلفة حفل تخرجهم لشراء منظار جهاز هضمي بتكلفة مليون و100 ألف جنيه لصالح مستشفى الجامعة.

وأعرب الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ومدير مستشفيات سوهاج الجامعية، عن سعادته بمبادرة الدفعة 28 بكلية الطب البشري بالتبرع بقيمة جهاز الايكو استكمالا لسنة دفعة 27 للطب البشري بالعام الماضي، حيث أثرت الدفعة خدمة المجتمع وشراء جهاز للمستشفى عوضا عن إقامة حفل التخرج.

وقال “القاضي” إن الأطباء الصغار لديهم حث مجتمعي وخدمي من البداية حيث لمسوا حاجة المستشفيات إلي التطوير موضحا أنه خلال العام الحالي تم رفع عدد أسرة العناية من 8 إلي 38 سرير في ظل التطوير الدائم والنهضة التي يشهدها قطاع الصحة.

وقالت الدكتورة إسراء سعد، طبيبة امتياز بمستشفى سوهاج الجامعي وممثلة الدفعة 28 بكلية طب سوهاج، إن الدفعه قررت التخلي عن حفل التخرج في سبيل التبرع بجهاز الايكو لقسم العناية المركزة والتخدير بمبلغ 450 الف جنيه.

وأضافت سعد أن الدفعه 27 بدأت تلك السنة الحميدة العام الماضي، لتكمل الدفعه 28 تلك السنة والتبرع بجهاز الايكو لقسم التخدير والعناية المركزة، مشيره إلي أن المجتمع المصري يحتاج مزيد من التكاتف بشتى الصور لمساعدة الحالات الموجوده في المستشفيات الجامعية.

وبعثت رسالة إلي الدفع الجديده بكلية الطب أن يكملوا مسيرتهم للمزيد من المساهمات لخدمة المجتمع.

فيما وجه الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج الشكر للدفعه 28 بكلية طب عن مساهمتهم بالتبرع بجهاز الايكو لقسم العناية المركزة والتخدير بمستشفى سوهاج الجامعي، مشيراً إلى أنه ليس غريباً علي طلاب كلية الطب ما فعلوه من وازع احساسهم بالمسؤولية وأخلاقهم الحميدة، ولتكن سنة حسنة وقدوه يقتضي بها.