الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك" ينفذ 25 مشروعا بتمويل 7 ملايين جنيه بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 44 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 25 مشروعا بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه. 

ويتم ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر.

محافظ المنوفية تنوع في المشروعات المنفذه تجارية صناعية وخدمية

وأوضح محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرتها المبادرة للشباب من أبناء المحافظة تنوعت بين إقامة مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية،موجها القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

محافظ المنوفية مشروعك وفر فرص عمل للمراءه المعيلة والشباب  

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

كان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعك بالمنوفية تمويل المشروعات مليون جنيه مشروعات تنموية وخدمية

مواد متعلقة

"المنوفية" تواصل شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

استعدادًا لـ"COP 28".. محافظ المنوفية يتابع تقييم المشروعات الخضراء

عميد "صيدلة المنوفية": خريجو الصيدلة الإكلينيكية الأوفر حظًا فى فرص العمل

الأكثر قراءة

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام وأمان على مصر دون خسائر (فيديو)

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

"الرى": المصريون يهدرون 9 لترات مياه فى الدقيقة أثناء غسل أسنانهم

"الإسكان": الدولة تبنت خطة طموحة لإنشاء وتطوير 47 مدينة منذ 2014

السعودية تعلن إعدام "البلوى" و"العزونى" بتهمة الخيانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس