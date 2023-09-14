الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد وائل كفوري صاحب برج العذراء.. التوقعات الفلكية

وائل كفوري
وائل كفوري

يصادف اليوم عيد ميلاد المغني اللبناني وائل كفوري، الذي يتمتع بحس فني عالي وهو أيضا من مواليد برج العذراء، وهناك بعض التوقعات الفلكية لمواليد هذا البرج.

باعتبارك برج العذراء لديك سمعة بكونك عمليًا ومنهجيًا، لكن الطاقة الكونية تشجعك على الخروج من قوقعتك وتجربة شيء جديد.

سواء كان الأمر يتعلق بخوض تحدي جديد في العمل أو التواصل مع شخص كنت مترددًا في التعامل معه، فلديك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياتك، حافظ على عقلية متفائلة، وثق بأن الكون يدعمك، قد لا تكون الرحلة المقبلة سهلة دائمًا ولكن المكافأة تستحق العناء.

قد تشعر أنك أكثر رومانسية وحنانًا من المعتاد يا برج العذراء، هذا هو الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرك لشخص مميز، سواء كان شريكًا قديمًا أو شخصًا جديدًا كنت تتطلع إليه، قد تجد أيضًا أنك تجذب انتباهًا أكثر من المعتاد، لذا استمتع بالإطراء الإضافي.

ومع ذلك ضع في اعتبارك أنه لن يكون الجميع على نفس الموجة مثلك، لذا ضع في اعتبارك الحدود واحترم رغبات الآخرين، فعملك الجاد وتفانيك سيؤتي ثماره بشكل كبير، قد تتلقى التقدير أو الثناء من رئيسك أو زملائك، أو تجد أن المشروع الذي كنت تعمل عليه قد بدأ يؤتي ثماره أخيرًا.

استخدم هذا الزخم الإيجابي لمواصلة دفع نفسك ومواجهة التحديات الجديدة، ومع ذلك كن حذرًا  وتأكد من أخذ فترات راحة عند الحاجة.

الفترة الجيدة مناسبة لإلقاء نظرة فاحصة على أموالك يا برج العذراء، سواء كان الأمر يتعلق بوضع ميزانية أو تحليل عادات الإنفاق الخاصة بك، فإن التصرف بشكل استباقي بشأن الأمور المالية سيؤتي ثماره على المدى الطويل.

قد تتلقى أيضًا تدفقًا نقديًا مفاجئًا أو فرصة مالية غير متوقعة، كن منفتحًا وفكر في تحمل المخاطر المحسوبة في استثماراتك أو مساعيك المهنية.

قد تستفيد صحتك الجسدية والعقلية من أخذ استراحة من روتينك اليومي أيها العذراء، حاول دمج تمارين أو هوايات جديدة في يومك، أو خذ بعض الوقت للاسترخاء وإعادة شحن طاقتك، استمع إلى جسدك وعقلك ولا تضغط على نفسك كثيرًا، قم بإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، وستجد أنك أكثر نشاطًا وتركيزًا على المدى الطويل.

﻿صفات برج العذراء


القوة: لطيف، أنيق، يسعى إلى الكمال، متواضع، قوي الإرادة
الضعف: صعب الإرضاء، الإفراط في التملك
يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: رمادي
رقم الحظ: 7

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