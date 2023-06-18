الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طليقة وائل كفورى تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة

وائل كفورى وطليقته
وائل كفورى وطليقته

ظهرت أنجيلا بشارة؛، طليقة الفنان وائل كفوري بإطلالة مميزة ونادرة حيث تتعمدُ الظهور النادر على السوشيال ميديا، وذلك  في أول ظهور إعلامي لها، حيث ضيفة مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة "الجديد".


وظهرت طليقة وائل كفوري وقد خسرت الكثير من وزنها وبجمال فائق.

 

وخلال المقابلة أطلقت بشارة العديد من التصريحات الجريئة في كافة المواضيع التي كانت محل جدل خلال الفترة الماضية،  أبزرها، عندما قالت: "لست ضد فكرة المساكنة قبل الزواج شرط أن تكون بين فترة الخطوبة والزواج، وعشت هذه المرحلة مع وائل كفوري لمدة سنة".

طليقة وائل كفورى

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