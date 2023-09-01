الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وائل الفشني: تلقيت الكثير من الرسائل من مختلف الأنحاء عن نجاح مهرجان العلمين

الفنان وائل الفشني
الفنان وائل الفشني

قال الفنان وائل الفشني، إن كواليس حفله في مهرجان العلمين كانت مرهقة للغاية، حيث كان هناك عمل متواصل على مدار الـ48 ساعة قبل الحفل حتى يخرج بصورة مشرفة.

العالم علمين


وأكد وائل الفشني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه كان هناك تفاعل كبير بين الفرقة الموسيقية والجمهور المتواجد في الحفل بصورة كبيرة، وكانت الطاقة الإيجابية مسيطرة على أجواء الحفل من البداية وحتى الختام.

وتابع: "كنت خايف جداً قبل ما أخرج للجمهور ولكن بعد رؤيتي للجمهور نسيت الخوف وبدأ التفاعل وكانت لدينا رغبة في عدم مغادرة المسرح".

الإشادة الدولية بالمهرجان


واستطرد: "اتمنى استمرار هذا المهرجان بهذه القوة التي هو عليها الآن ونريد أن يكون لهذا المهرجان نسخة كل عام، خاصة وأنني تلقيت الكثير من الرسائل من مختلف الأنحاء العالم عن نجاح هذا المهرجان".

وائل الفشني عالم علمين اليوم دي ام سي مدينة العلمين الساحرة

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