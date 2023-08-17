الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل الفشني وأسر نوبل يطرحان كليب "مش لاقيك" لمكافحة الإدمان (فيديو)

وائل الفشني
وائل الفشني

طرح المنشد وائل الفشني ومغني الراب آسر نوبل، أغنية جديدة بنظام الفيديو كليب تحمل اسم "مش لاقيك" والتي تهدف لمكافحة إدمان المخدرات، مقدمان من خلالها رسائل للشباب للابتعاد عن الإدمان ؛ ومثل كليب الأغنية الفنان أحمد عودة.

أغنية “مش لاقيك” من غناء وائل الفشني وأسر نوبل، من كلمات محمد عبدالوهاب؛ وميكس وماستر محمد إسماعيل؛ ومنتج فني مدحت فهمي؛ وصولو ساكس وفلوت محمد بدر.

https://youtu.be/f_jVkEQpbD0

تربى الفشني على صوت واحد من أعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف غرب القاهرة، ما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني شارك في فيلم صاحب المقام وبرنامج أبة فاهيتا من الدوبلكس.

حصل الفشني على الشهادة الثانوية من التعليم الفني، ومن خلال لجنة قدرات خاصة التحق بمعهد الموسيقى العربية، لكن بسبب احترافه العزف لم يكمل دراسته في المعهد. شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة “سويك” برئاسة الفنان رؤوف الجنيني، وقدم عزفًا ذا نمط مختلف، إذ أدخل الرق الشرقي على الموسيقى الغربية. واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات مسلسلات “واحة الغروب، طايع”.  

أغنية جديد الفيديو كليب الفنان احمد الفشني الفشن العادات

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس