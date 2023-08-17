وائل الفشني وأسر نوبل يطرحان كليب "مش لاقيك" لمكافحة الإدمان (فيديو)

طرح المنشد وائل الفشني ومغني الراب آسر نوبل، أغنية جديدة بنظام الفيديو كليب تحمل اسم "مش لاقيك" والتي تهدف لمكافحة إدمان المخدرات، مقدمان من خلالها رسائل للشباب للابتعاد عن الإدمان ؛ ومثل كليب الأغنية الفنان أحمد عودة.

أغنية “مش لاقيك” من غناء وائل الفشني وأسر نوبل، من كلمات محمد عبدالوهاب؛ وميكس وماستر محمد إسماعيل؛ ومنتج فني مدحت فهمي؛ وصولو ساكس وفلوت محمد بدر.

https://youtu.be/f_jVkEQpbD0

تربى الفشني على صوت واحد من أعظم المنشدين وهو القارئ الشيخ طه الفشني في مركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف غرب القاهرة، ما ساهم في تكوين ثقافته الفنية، وكانت دراسته في معهد الموسيقى العربية تأشيرة دخوله إلى الوسط الفني شارك في فيلم صاحب المقام وبرنامج أبة فاهيتا من الدوبلكس.

حصل الفشني على الشهادة الثانوية من التعليم الفني، ومن خلال لجنة قدرات خاصة التحق بمعهد الموسيقى العربية، لكن بسبب احترافه العزف لم يكمل دراسته في المعهد. شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة “سويك” برئاسة الفنان رؤوف الجنيني، وقدم عزفًا ذا نمط مختلف، إذ أدخل الرق الشرقي على الموسيقى الغربية. واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لتترات مسلسلات “واحة الغروب، طايع”.