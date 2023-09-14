كاتب صحفى: مصر سند وعون لكل من يريد المساندة

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على تحركات ومساعدات الدولة المصرية المتمثلة في القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري جراء الإعصار والفيضانات التي سببتها عاصفة "دانيال" مؤخرًا لتسفر عن سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، وتدمير البنية التحتية والممتلكات، وكذلك مساعدات مصر للمغرب، إثر وقوع الزلزال.

مصر حاضرة لمُساندة كافة الأشقاء العرب

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن دور مصر داعم في جميع الأحداث لجميع أشقائنا في العالم، فدائمًا مصر حاضرة لمُساندة كافة الأشقاء العرب وحتى الأفارقة فى كافة الأزمات الدولية.

الدولة المصرية تظهر دائمًا وقت الأزمات

وتابع، أن الجانب الإنساني للدولة المصرية يظهر دائمًا وقت الأزمات، وخلال الأوضاع فى لبنان وقطاع غزة والسودان وسوريا كانت مصر حاضرة أيضًا، بالإضافة إلى المساعدة في إخماد الحرائق في اليونان، والآن في المغرب وليبيا، قائلًا "مصر سند وعون لكل من يريد المساندة".

وأشار إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الأوضاع في ليبيا والمغرب منذ الدقائق الأولى، والتي بدأت باجتماعات الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة لوضع الترتيبات اللازمة وسرعة التنسيق مع الأشقاء للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، كما وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.