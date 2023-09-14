بعض وضعيات "اليوجا" الهامة التي تحسن من صحتك العاطفية والجسدية

أوضاع اليوجا التي تفتح القلب ضرورية لتحسين الصحة العاطفية والجسدية، وهذه الوضعيات مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يقضون ساعات طويلة جالسين على المكاتب أو يعملون على أجهزة الكمبيوتر، لأنها تساعد في مواجهة الوضعية المستديرة التي غالبًا ما تكون النتائج من مثل هذه الأنشطة.

هناك بعض أوضاع اليوجا المباشرة التي تفتح القلب والتي يمكن أن يمارسها المبتدئون والممارسون المتقدمون على حدٍ سواء، لأن هذه الوضعيات لا تعمل على تحسين وضعية الجسم فحسب، بل لها أيضًا مجموعة من الفوائد الأخرى، بما في ذلك تعزيز قوة الرئة وتعزيز المرونة والتخلص من العوائق العاطفية.

إحدى الأوضاع الأساسية التي تفتح القلب هي وضعية بهوجانجاسانا، والمعروفة أيضًا باسم وضعية الكوبرا، لأداء هذه الوضعية استلقي على بطنك مع وضع راحتي يديك تحت كتفيك، أبقِ قدميك متباعدتين، مع وضع أصابع قدميك على الأرض، استنشق وارفع رأسك وكتفيك وجذعك للأعلى بزاوية 30 درجة، تأكد من بقاء سرتك منخفضة، وأكتافك عريضة، ورأسك مرفوع قليلاً للأعلى، قم بالزفير ببطء واخفض جذعك للأسفل.

Bhujangasana هي وضعية ممتازة لفتح القلب بلطف وتمديد الصدر.

ابدأ بالاستلقاء على بطنك وتشابك راحتي يديك خلفك، استنشق وارفع جذعك حتى السرة، مع إبقاء قدميك على الأرض.

أوستراسانا: “اركع على بساط اليوجا وارفع كلتا يديك للأعلى، ضع راحة يدك اليمنى على الكعب الأيمن وانحنى للخلف بلطف، قم بالزفير ثم عد إلى الوضعية الأولية، كرر نفس الخطوات على الجانب الآخر”.

Adomukhi Svanasana أو وضعية الكلب المواجهة للأسفل

هي وضعية يوجا أساسية توفر أيضًا فوائد فتح الصدر، للوصول إلى هذه الوضعية: ضع راحتي يديك تحت كتفيك وركبتيك تحت وركيك، قم بفرد ركبتيك مع إبقاء ذراعيك مستقيمتين، لتشكل شكل "V" مقلوب.

الشاكراسانا، المعروفة باسم وضعية العجلة، هي وضعية متقدمة تفتح القلب وتتطلب المرونة والقوة، لأداء الشاكراسانا استلق على ظهرك وضع راحتي يديك على الأرض على كلا الجانبين بجانب رأسك، استنشق وارفع جسمك بالكامل للأعلى ليشكل قوسًا.