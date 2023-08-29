اليوجا أم الصالة الرياضية أيهما أفضل لصحتك؟.. خبير يكشف

تعتبر اللياقة البدنية هي أسلوب حياة وليست مجرد مجموعة من التمارين التي تساعد على إنقاص الوزن، لكي تستمتع بوقت نشاطك البدني بشكل كامل، من المهم اختيار النشاط الذي تستمتع به حقًا.

يعتمد اختيار تمرين معين أيضًا على الهدف الذي حددته لنفسك، عادةً ما يعتمد الأشخاص الذين يحرصون على بناء العضلات أو يرغبون في الظهور بشكل معين على مدربهم الرياضي لتوجيههم لتحقيق هدفهم، ثم هناك أشخاص يريدون تقليل التوتر وفقدان الوزن وتحقيق المرونة والوقاية من الأمراض المزمنة، كما يمكن أن تكون اليوجا الخيار الأمثل لأولئك الذين يرغبون في التركيز على كل جانب من جوانب رفاهيتهم، حيث يمكن للأسانا أو الوضعيات المختلفة، والبراناياما أو تقنيات التنفس والديانا أو التأمل أن تعزز الصحة الجسدية والعقلية.

لليوجا فوائد عامة

تهتم اليوجا بصحتك العامة، بما في ذلك صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية، عندما تمارس اليوجا، ستكتشف أن هناك المزيد لتتعلمه من مجرد الوضعيات الجسدية، الأساس لديها عدد كبير من المزايا بالنسبة لك، تعمل التمارين الرياضية على تعزيز بناء العضلات واللياقة البدنية الوظيفية، كما تعلمك اليوغا كيفية زيادة مرونتك وقوتك والتركيز على تنفسك، تركز التمارين في الغالب على مظهرك الخارجي، لكن الوضعيات هي أشكال وتنوعات متنوعة من الأوضاع التي يتم إجراؤها لكامل الجسم - الداخلي والخارجي.

يمكن أيضًا ممارسة اليوجا بدون أي معدات وبأقل قدر من المتاعب على بساط اليوغا، بساطك قابل للحمل، لذا يمكنك ممارسة التمارين وقتما تشاء، ومع ذلك قد يلزم إجراء بعض التمارين في مرافق متخصصة للغاية مع مجموعة متنوعة من المعدات من أجل زيادة قوتك البدنية ومرونتك وما إلى ذلك.

تساعد اليوجا على التحكم في عقلك وعواطفك

اليوغا هي ممارسة روحية متخصصة للغاية لا تفيد الجسم المادي فحسب، بل تفيد العقل والعواطف أيضًا. على الرغم من أن اليوغا تعلم الأوضاع الجسدية للجسم، إلا أنها تعلم أيضًا تقنيات التنفس التي يمكن استخدامها للتحكم في أفكارك. تمكنك اليوغا من التحكم في حواسك وعواطفك بهذه الطريقة.

اليوجا يمكن أن تخفف من القلق والاكتئاب

تتميز اليوغا بتراثها الواسع، بما في ذلك 84 وضعية، و300 تقنية براناياما، والعديد من تمارين التأمل. يعود تاريخ هذا الشكل الفني القديم إلى أكثر من 5000 عام، قد لا تعالج التمارين الرياضية بشكل كافٍ الاضطرابات العقلية مثل القلق والاكتئاب. من أجل الصحة العقلية، يوصى باليوغا، يمكن أن يؤدي العقل المضطرب إلى عدم التوافق مع التنفس، ما قد يؤدي إلى ممارسات تمرين غير آمنة وزيادة خطر الإصابة.

"تعزز اليوجا الصحة العامة - الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية. توفر ممارسة اليوجا أكثر من مجرد الوضعيات الجسدية. توفر الوضعيات العديد من الفوائد، حيث تعزز القوة والمرونة والتحكم في التنفس. وفي المقابل، تركز التمارين على اللياقة الوظيفية وتدريب العضلات