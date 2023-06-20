تمارين اليوجا.. يمكنك تجربتها كل يوم من أجل الصحة العقلية

يتم التعرف على اليوجا منذ فترة طويلة لتأثيرها الإيجابي على الصحة العقلية حيث تشمل ممارسة اليوجا المواقف الجسدية وتقنيات التنفس والتأمل وكلها تساهم في تحسين الرفاهية العقلية.

تقدم اليوجا نهجًا قويًا وشاملاً لتعزيز الصحة العقلية والرفاهية من خلال مزيجها من المواقف الجسدية والتنفس والتأمل وتوفر اليوجا مجموعة أدوات متعددة الأوجه لإدارة وتحسين الرفاهية العقلية، وقد ثبت أن ممارسة اليوجا بانتظام تقلل التوتر والقلق والاكتئاب مع تعزيز المرونة العاطفية الشاملة والوعي.

جوانب اليوجا الواعية والتأملية قادرة على تهدئة العقل وتحسين التركيز وتعزيز الشعور بالسلام الداخلي، تشجع اليوغا أيضًا على الرعاية الذاتية والتعاطف مع الذات وتعزز علاقة إيجابية مع الذات ومن ثم من خلال دمج اليوجا في حياتنا يمكن للأفراد تنمية اتصال صحي بين العقل والجسم وإيجاد التوازن والصفاء وتحسين الصحة العقلية.

التوتر والقلق ومشكلات الصحة العقلية الأخرى أصبحت شائعة بشكل متزايد هذه الأيام؛ لتعزيز صحتهم العقلية يسعى العديد من الأفراد إلى اتباع نهج شاملة تتضمن تكييف نمط حياة صحي مدعوم بالتمرينات والمشي وغير ذلك.

•• بعض وضعيات اليوجا التي تساعد على تحسين الصحة العقلية:

○ وضع الجسد

ينطوي ببساطة على الاستلقاء على ظهرك مسترخيًا تمامًا وذراعيك بجانبك وعينيك مغمضتين، يساعد على تهدئة العقل وتقليل التوتر والحث على حالة من الاسترخاء العميق، تعزز هذه الوضعية الشعور بالسلام الداخلي وتجديد الشباب وتقليل القلق.

○ تمارين التنفس

طريقة أخرى هي براناياما وهي ممارسة التحكم في التنفس، تعتبر حجر الزاوية في اليوجا التي تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية، يتضمن تقنيات مثل التنفس البطني العميق والتنفس الأنفي البديل والنفس المنتصر التي تساعد على تنظيم الجهاز العصبي وتخلق شعورًا بالهدوء والوضوح العقلي.

من خلال التركيز على التنفس تنمي البراناياما اليقظة وتقلل من مستويات التوتر وتعزز الاستقرار العاطفي مما يجعلها ممارسة ممتازة لإدارة القلق والاكتئاب.

○ وضع الطفل

وتنطوي على وضعية ركوع لطيفة توفر إحساسًا بالراحة والهدوء والعديد من الفوائد الأخرى، تمد وضعية اليوجا هذه الوركين والفخذين والكاحلين بلطف، تساعد هذه الوضعية على تهدئة العقل وتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء.