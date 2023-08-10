منها "اليوجا".. 8 عادات يومية يجب اتباعها لتجنب الإصابة بأمراض فصل الصيف

في حين أن موسم الصيف يحبه الناس لما فيه من انطلاق وخروج والذهاب إلى البحر، ويرفع الحالة المزاجية للأشخاص، فإن الأمراض والالتهابات غالبًا ما تلعب دور المفسد فيه، بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، حيث تحصل البكتيريا والفيروسات على الجو المناسب للتكاثر.

ونتيجة لذلك فإن خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الماء أو المحمولة جواً أو المنقولة بالنواقل تزداد، بسبب نقص ضوء الشمس، ويمكن أن تتعرض صحتنا النفسية أيضًا للمرض، حيث نشعر بالملل والخمول خلال هذا الوقت من العام، لذلك من المهم اتباع روتين يومي يمكن أن يهيئ أجسامنا لمحاربة الالتهابات وتعزيز الدورة الدموية.

ويمكن أن تعمل تمارين اليوجا جنبًا إلى جنب مع تمارين التنفس على إحداث عجائب للصحة العامة.

وحسب موقع Hindustan times، فقد قال الدكتور أندرو جي: "موسم فصل الصيف يجلب معه الانتعاش والمرح للحياة ولكنه أيضًا يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض، ولحماية صحتك وتعزيز المناعة، يمكن أن يكون دمج اليوجا والتأمل في الروتين اليومي مفيدًا للغاية، لذلك هناك 8 نصائح أساسية يجب اتباعها لتعزيز المناعة الجسدية".

1. ابدأ يومك مع اليوجا:

الصباح هو أفضل وقت لضبط روتين اليوم والنشاط الذي ينشط الجسد والروح، ابدأ صباحك مع وضعيات اليوجا اللطيفة تحت الشمس الخفيفة لإيقاظ جسدك وعقلك، هذا يساعد في تعزيز الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة لديك.

2. التنفس من أجل صحة الجهاز التنفسي:

هناك العديد من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية تحدث أثناء فصل الصيف، يمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق مثل تمرين براناياما لتطهير الجهاز التنفسي، هذا يساعد في زيادة قدرة الرئة وتحسين المناعة ضد أمراض الجهاز التنفسي.

3. تقوية قلبك:

يمكن أن تحافظ التمارين المنتظمة على جسمك وعقلك في أفضل حالاته أثناء فصل الصيف بعد الانخراط في وضعيات اليوجا المقوية الأساسية التي تدعم استقرار الجسم بشكل عام وتعزز المناعة.

4. التأمل من أجل الوضوح العقلي:

تقلبات المزاج وقضايا القلق شائعة خلال فصل الصيف، بسبب كثرة التعرض لضوء الشمس الضار، وبالتالي من المهم العمل على الصحة العقلية، وتساعد جلسات التأمل المنتظمة في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب، حيث يترجم العقل الهادئ وظيفة مناعية أفضل وعافية عامة للجسم.

5. ابق رطبًا:

طريقة واحدة للتخلص من السموم من جسمك هي الترطيب المناسب، لذلك اشرب كمية كافية من الماء لطرد السموم والحفاظ على وظائف الجسم المثالية، ويمكن أن يعزز شاي الأعشاب مثل الزنجبيل أو شاي بالنعناع أو المرمرية وظائف المناعة في الجسم.

6. تناول الأطعمة المعززة للمناعة:

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والمكسرات والبذور لتوفير العناصر الغذائية الأساسية لجسمك، حيث تساعد الأطعمة مثل الكركم والثوم والحمضيات على تقوية جهاز المناعة.

7. اليوجا لصحة الجهاز الهضمي:

مارس وضعيات اليوجا المختلفة لتحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.

8. إعطاء الأولوية للنوم:

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، إن الجسم الذي يرتاح جيدًا هو أفضل مكان لمحاربة الالتهابات.

وأضاف: "من خلال اتباع تلك العادات، وجعلها جزءًا من روتينك اليومي، يمكنك بناء درع مناعية قوية ضد الأمراض المرتبطة بفصل الصيف، علاوة على ذلك سيؤدي الجمع بين اللياقة البدنية والعقلية والروحية إلى الرفاهية العامة وإحساس متزايد بالوعي الذاتي".