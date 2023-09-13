الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تضرب الكوارث الطبيعية المنطقة العربية فقط؟.. استشارى التغيرات المناخية يجيب

ليبيا
ليبيا

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن الظواهر المناخية التي شهدناها مؤخرًا خلال الـ5 سنوات الماضية، نصفها الآن بأنها ظواهر مناخية متطرفة، فنجد تارة حرارة مرتفعة جدًا، ومنخفضة جدًا تارة أخرى، وموجات مطر بكميات غير معتادة، وهذه الكميات تتسبب في فيضانات مفاجئة نعاني منها في سيناء على سبيل المثال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المنطقة العربية منكوبة للأسف من 2023 بزلزال سوريا والمغرب وما حدث في ليبيا، منوهًا بأن ما حدث في ليبيا ظاهرة جديرة بالدراسة لأن الإعصار حدث في منطقة مغلقة، على الرغم من أن الأعاصير تحتاج إلى مساحات كبيرة مثل المحيطات، حتى تتشكل وتتحمل بكميات كثيرة من المياه.

وأكد أن وجود أمطار أو أعاصير هذه الفترة من السنة أمر مستجد على المنطقة، وجدير بالدراسة، وعلماء الأرصاد والمناخ سيقومون بدراسة الأمر.

وعن سؤال: هل تضرب التغيرات المناخية المنطقة العربية فقط؟، أجاب: "مش منطقتنا بس لكن بتضرب في كل مكان زي الصين وأمريكا الجنوبية والشمالية وإفريقيا، وهذه الآثار نتيجة زيادة الاحتباس الحراري في طبقات الغلاف الجوي".

سمير طنطاوي التغيرات المناخية كل الزوايا سارة حازم طه برنامج كل الزوايا

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