الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: ما تقدمه مصر من مساعدات لليبيا لن تقدمه دولة أخرى

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن حجم المساعدات التي تقدمها مصر إلى ليبيا لن تقدمها أي دولة في العالم سواها لأنها الشقيقة الكبرى لكل العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن غزة مصر هي التي خرجت بالمعدات لإعادة تعميرها، وفي نفس العام أرسلت مصر معداتها لسوريا بعد الزلزال، ووزير الخارجية سافر لسوريا وهذه مصر وعظمتها. 

وأكد أن ليبيا تمثل أمن قومي لمصر وليست كأي دولة والكلمة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي "مسافة السكة"، تنطبق عليها، مشيرًا إلى أنه يوجد مدينة نصفها ضاع تحت المياه، وقامت مصر بجهود كبيرة واجتمع الرئيس بقادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع وأعطى توجيهاته وبعدها رئيس الأركان سافر إلى ليبيا ليرى المطالب. 

ما تم تجهيزه من مساعدات لليبيا تم بناء على خطة لرئيس الأركان

وأشار إلى أن ما تم تنظيمه من وحدات إغاثية إلى ليبيا لا يتم بشكل عشوائي، ولكنه تم التخطيط لها بعد زيارة رئيس الأركان إلى ليبيا.

وتابع: "الرئيس عندما عرف أن هناك جثامين موجودة بليبيا قال لا أحد يدفن إلا في مصر، وهذا شكل جديد لمصر وفخورون أن مصر دولة قوية وستظل عظيمة".

 

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