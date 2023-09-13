الاثنين أسبوعيًا.. جامعة المنيا تقدم خدمة استخراج الرقم القومى داخل الحرم

أكد د.عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لمنتسبيها وأبنائها الطلاب وبتعاون من مصلحة الأحوال، أعلنت الجامعة عن تدشين خدمة استخراج الرقم القومي من مكتب السجل المدني بالحرم الجامعي، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية؛ لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، ويتم توفير هذه الخدمة بالدور الأرضي بالمكتبة المركزية.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الدولة في دعم الجهود لتحقيق خطط التحول الرقمي، واستمرارًا لما تشهده مصر من تطوير للخدمات والتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية.

وثمن رئيس الجامعة حرص أجهزة الدولة على تعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية وتنوعها، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية على هذا التعاون المثمر ومجهوداتها للتسهيل على أبناء الجامعة ومنتسبيها عبر فتح قنوات متعددة لخدمة المواطنين، مؤكدا أن تواجد مكتب للسجل المدني بمقر الجامعة يسهم في توفير عامل الوقت والجهد، والكثير من الإجراءات لمنسوبي الجامعة.

من ناحية أخرى، عقد رئيس جامعة المنيا اجتماعًا موسّعًا بحضور الدكتور أبوهشيمة مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية وعمداء الكليات والبرامج والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمود عبدالهادي مدير إدارة الحدائق، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام جامعة المنيا، وفردوس النزهي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية الذي يعد أول اجتماعاته بأعضاء الهيكل الإداري لتسيير أعمال الجامعة الأهلية، من مديري العموم والإدارات بجامعة المنيا الحكومية، وذلك بمقر الجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، استعداداً لبدء الدراسة والتشغيل الفعلي للجامعة الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.