السبت 10 يونيو 2023
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الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني

السجل المدني
السجل المدني

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة.

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وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني وكيفية استخرجها إلكتروني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير لمعرفة كل التفاصيل لكيفيه استخراج شهادة الميلاد، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر إلكترونياً والأوراق المطلوبه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني 2023

  • بطاقة الرقم القومي الأصلى وذلك من أجل إطلاع الموظف المسئول عنها.
  • بالإضافة إلى صورة من شهادة الميلاد إذا كانت متوافرة.
  • مع شراء نموذج 40 من السجل المدني بسعر 19 جنيها إذا كانت المرة الثانية، أو 39 جنيها إذا كانت المرة الأولى.
  • وخلال ثواني قليله سوف تحصل على شهادة ميلاد كمبيوتر.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر إلكترونياً 2023

1 - يجب على المستعلم تسجيل حساب جديد على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

2 - ثم يقوم بتسجيل كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمواطن مثل الاسم وأيضا العنوان، وكذلك الوظيفة، بالإضافة إلى كتابة الرقم القومي، والجنسية، بالإضافة إلى رقم الهاتف.

3 - بعد ذلك يقوم المستعلم بوضع الرقم السري، على أن يتم إرسال كود تأكيدي على الموبايل، عليك بتسجيله، وبذلك سيكون للشخص القدرة على إصدار شهادة الميلاد أونلاين.

4 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على طلب استخراج شهادة الميلاد والتي تتطلب صورة من شهادة الميلاد وأيضا الرقم القومي، بالإضافة إلى تحديد صلة القرابة للشخص الذي سوف تستخرج له شهادة الميلاد، علما أن حتى الدرجة الثانية هم من لهم الحق استخراج شهادة الميلاد فقط.

5 - ثم بعد ذلك كتابة البيانات التي سوف ترسل عليها شهادة الميلاد من العنوان وأيضا الرقم البريدي الخاص بالمحافظة، وأيضا المحافظة، بالإضافة إلى قسم الشرطة التابع له.

6 - وأخيرا يحدد طريقة السداد أمام أونلاين، أو عند استلام شهادة الميلاد.

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