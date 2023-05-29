الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على مواعيد عمل السجل المدني 2023

السجل المدني
السجل المدني

يبحث المواطنين يوميًا على مواعيد عمل السجل المدني فى 2023 على موقع البحث العالمي «جوجل»؛ للحصول على خدماتهم الشرطية بأسهل طريقة وأسهل جهد.

وفي هذا التقرير نستعرض مواعيد عمل السجل المدني 2023 في مواعيد العمل الرسمية والعطلات والإجازات الأسبوعية .

 

مواعيد عمل السجل المدني 2023


وأتاحت وزارة الداخلية فترتين عمل لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني حتى لا يتم تعطيل عمل المواطنين فمكاتب السجل المدني، تعمل على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويأتي موعد عمل الفترة المسائية من الثالثة والنصف عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين، ما عدا يوم الجمعة.
 

الموقع الإلكتروني للسجل المدني


ويمكن للمواطن الدخول إلكترونيا لتسجيل طلبات استخراج أوراق إثبات الشخصية بكافة أنواعها إلكترونيا، إذا توافرت شرط وجود بيانات الوثيقة المراد استخراجها في قاعة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي ودفع الرسوم اللازمة.

مواعيد عمل مكاتب البريد وصرف معاشات شهر يونيو 2023

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي لمعرفة بيانات المدرجين عبر البطاقة



وثائق رسمية تستخرج من السجل المدني


ويتم استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة الوفاة والقيد العائلي من خلال كافة مكاتب السجل المدني المنتشرة في المحافظات.

وتم تحديد رسوم استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر 41 جنيها ورسوم استخراج شهادة الوفاة 24 جنيها ورسوم استخراج قسيمة الزواج 29 جنيها والقيد العائلي 35 جنيها يتم دفعهم في الخزينة المخصصة بكل مكتب ويتم الحصول على إيصال لضمان سير باقي الإجراءات وقبول الأوراق المطلوبة لاستخراج كل وثيقة. 

مواعيد عمل البحث العالمي جوجل مواعيد عمل السجل المدني 2023 مواعيد العمل الرسمية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

"أبوالغيط" يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق فى تحدياتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟