تعرف على مواعيد عمل السجل المدني 2023

يبحث المواطنين يوميًا على مواعيد عمل السجل المدني فى 2023 على موقع البحث العالمي «جوجل»؛ للحصول على خدماتهم الشرطية بأسهل طريقة وأسهل جهد.

وفي هذا التقرير نستعرض مواعيد عمل السجل المدني 2023 في مواعيد العمل الرسمية والعطلات والإجازات الأسبوعية .

مواعيد عمل السجل المدني 2023



وأتاحت وزارة الداخلية فترتين عمل لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني حتى لا يتم تعطيل عمل المواطنين فمكاتب السجل المدني، تعمل على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويأتي موعد عمل الفترة المسائية من الثالثة والنصف عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين، ما عدا يوم الجمعة.



الموقع الإلكتروني للسجل المدني



ويمكن للمواطن الدخول إلكترونيا لتسجيل طلبات استخراج أوراق إثبات الشخصية بكافة أنواعها إلكترونيا، إذا توافرت شرط وجود بيانات الوثيقة المراد استخراجها في قاعة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي ودفع الرسوم اللازمة.





وثائق رسمية تستخرج من السجل المدني



ويتم استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادة الوفاة والقيد العائلي من خلال كافة مكاتب السجل المدني المنتشرة في المحافظات.



وتم تحديد رسوم استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر 41 جنيها ورسوم استخراج شهادة الوفاة 24 جنيها ورسوم استخراج قسيمة الزواج 29 جنيها والقيد العائلي 35 جنيها يتم دفعهم في الخزينة المخصصة بكل مكتب ويتم الحصول على إيصال لضمان سير باقي الإجراءات وقبول الأوراق المطلوبة لاستخراج كل وثيقة.