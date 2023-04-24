الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي لمعرفة بيانات المدرجين عبر البطاقة

يرغب قطاع عريض من المواطنين في الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي والتي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب البطاقات التموينية لمعرفة بيانات الأفراد المدرجين عبر المنظومة التموينية الإلكترونية والتي من خلالها يصرف المواطنين سلع غذائية مدعمة بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كافة بيانات الأفراد المدرجين عبر بطاقات التموين والمستفيدين من السلع الغذائية المدعمة في كافة محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب البطاقة التموينية والمكتب التمويني التابع له في محافظة الإقامة.

يمكن معرفة قيمة السلع الغذائية التي يتم صرفها عبر كل بطاقة تموينية وعدد الأفراد المدرجين ومواعيد صرف الحصص التموينية لهم من خلال الموقع الإلكترونية والذي يقدم سلسلة من الخدمات التموينية للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار توفير الوقت والجهد على أصحاب البطاقات التموينية.

خطوات الاستعلام عن بيانات المدرجين عبر بطاقات التموين

يمكن من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بالمنظومة التموينية ومعرفة قيمة السلع الغذائية التي يمكن للفرد الحصول عليها من البقالين التموينيين وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا) .

الخطوة الثانية: اختيار خدمات التموين من الأيقونة الرئيسية للموقع.

الخطوة الثالثة: تحديد نوع الخدمة المراد انجازها عبر الموقع الإلكتروني.

الخطوة الرابعة: إدخال كافة بيانات صاحب البطاقة التموينية بدقة.

الخطوة الخامسة: تسجيل رقم البطاقة التموينية بشكل صحيح.

الخطوة السادسة: الضغط على كلمة استعلام.

الخطوة السابعة: ظهور كافة البيانات المراد معرفتها.

الاستعلام عن أسماء المحذوفين من البطاقة التموينية

يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي لمعرفة أسماء المحذوفين من البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال رسالة نصية مدون فيها رقم 1 عبر الرقم الساخن 9136 حيث يتم استقبال رسالة بأسماء المقيدين عبر البطاقة وأسماء المحذوفين عبر رقم صاحب البطاقة التموينية المسجل في المنظومة.

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