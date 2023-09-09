السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بحلوان

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات بحلوان

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. حلم وطن" والمقام بجامعة حلوان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الفترة من 8 -14 سبتمبر الجاري 2023. 

 

وحرص رئيس الجامعة عقب انتهاء الافتتاح أن يلتقي بأعضاء فوج الجامعة المشاركين في مختلف فعاليات الأسبوع، مثمناً مجهودات رعاية الطلاب في إعداد وصقل المشاركين، والذي انعكس على تميزهم بالمنافسات، واستكمال مسيرة الجامعة في تعزيز دعم الأنشطة الطلابية والتي تتجلى في اهتمامها بمشاركة طلابها في شتى المسابقات الداخلية والقمية. 

 

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالتمثيل المشرف والتحلي بالروح الرياضية، والمنافسة الشريفة طوال فترة فعاليات الأسبوع، كممثلين عن جامعتهم ومحافظتهم، لتحقيق طموحات الجامعة في نجاح جديد يضاف لإنجازاتها في كافة محافل الأنشطة . 

 

رافق رئيس الجامعة خلال اللقاء، الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ورئيس البعثة، ومحسن سيد مسئول التواصل للأسبوع، ومديري الإدارات ومسئولي الأنشطة، ومشرفي الطلاب.

 

وتجدر الإشارة بأن بعثة الجامعة بدأت أولى منافساتها بالأسبوع بإقامة معسكر منتخب الجوالة والخدمة العامة، ومشاركته بكرنفال الأسبوع بعروض فرعونية وفلكلورية، تلتها الأنشطة الاجتماعية بفوز الطالبة نورهان عدلي أحمد بالفرقة الرابعة كلية التربية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة البحوث الاجتماعية، وفوز فريق كرة القدم الخماسي بهدف نظيف علي جامعة الفيوم، إلى جانب انطلاق فعاليات بطولة الشطرنج، والمعرض العلمي ومسابقات النشاط الثقافي والفني، والجوالة والخدمة العامة.

 

يذكر أن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، كان قد استقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، التي وصلت إلى جامعة المنيا من جامعة أسيوط، وإعطاء الإذن لها لاستكمال مسيرتها في باقي الجامعات المصرية

أسبوع شباب الجامعات بحلوان

أسبوع شباب الجامعات بحلوان
أسبوع شباب الجامعات بحلوان
أسبوع شباب الجامعات بحلوان
أسبوع شباب الجامعات بحلوان
أسبوع شباب الجامعات بحلوان
أسبوع شباب الجامعات بحلوان
رئيس جامعة المنيا أفتتاح أسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان فوج الجامعة المشارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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