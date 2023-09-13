تقرير: وكالات الإغاثة تكافح للوصول إلى المناطق المعزولة فى ليبيا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على اعصار دانيال في ليبيا، مشيرة الى البحر الليبي لا يزال يلقي بالجثث باستمرار في ظل استمرار المخاوف في أن يصل عدد الفيضانات في ليبيا إلى 20 ألفًا.

وأضافت لا يزال الحجم الكامل للدمار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا غير واضح بينما تكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق المعزولة.

وبدأت المساعدات الدولية تصل إلى مدينة درنة الساحلية المدمرة، حيث أثيرت تساؤلات حول عدد من لقوا حتفهم عندما ضربت العاصفة دانيال الساحل الشمالي لليبيا مساء السبت، مما يصل إلى 20 ألف شخص.

وأعلنت وكالات الإغاثة الرسمية مثل الهلال الأحمر الليبي أن عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين، لكن التقدير الأعلى المشؤوم الجديد الذي يبلغ 20 ألف حالة وفاة جاء من مدير المركز الطبي في البيضاء، عبدالرحيم مازق.

ولا تزال الجثث متناثرة في الشوارع، كما أن المياه الصالحة للشرب نادرة، ولقد قضت العاصفة على عائلات بأكملها، ومع بعد بعض القرى والطبيعة البدائية للحكومة البلدية، سيستغرق تأكيد عدد القتلى بعض الوقت.

لكن حجم الدمار بدا أسوأ مما توقعه المسئولون في البداية. وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الإدارة التي تدير شرق ليبيا، إن "البحر يلقي عشرات الجثث باستمرار"، مضيفًا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

30 ألف ناز من درنة



قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في مدينة درنة، المدينة الأكثر تضررًا من العاصفة دانيال، مضيفة أن المنظمة الدولية للهجرة أنه من المعروف أن 6085 نزحوا إلى مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد.

وكانت الحاجة إلى دفن الجثث لتجنب انتشار المرض، لدرجة أنه تم دفن المئات بشكل جماعي في قبر واحد. كما يطالب سكان درنة بإنشاء مستشفى ميداني جديد، حيث أصبح المستشفيان الموجودان في المدينة مشارح مؤقتة.

وتعمل الدوريات البحرية على طول الساحل في محاولة لتحديد مكان الجثث التي جرفتها الأمواج، وتم نقل العديد منها إلى طبرق لتحديد هوياتها.

وكان هناك نقص في الغذاء ومياه الشرب وكانت السلطات تكافح من أجل إعادة الإنترنت بالكامل.

وأعلنت لجنة فنية لتقييم الأضرار، شكلتها هيئة الطرق والجسور، عن أن حجم شبكة الطرق المنهارة في درنة يقدر بنحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا). وغطت المنطقة التي دمرتها الفيضانات 90 هكتارا (220 فدانًا) ودمرت خمسة جسور.

وتكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى البلدة التي يزيد عدد سكانها قليلًا عن 100 ألف نسمة. وبسبب تدمير الطرق، كانت هناك حاجة إلى طائرات هليكوبتر، قدمتها مصر بشكل رئيسي.

وتصل المساعدات من دول مرتبطة تاريخيا بليبيا بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام. ويتم إرسال المساعدة على شكل شاحنات وأطباء من الغرب.

وقالت باريس يوم الثلاثاء إن فرنسا سترسل مستشفى ميدانيا ونحو 50 عسكريًا ومدنيًا قادرين على علاج حوالي 500 شخص يوميًا.

وبينما تتكشف المأساة، تثار أسئلة حول كيفية تعرض درنة للأضرار التي سببتها العاصفة دانيال. وقال معين كيخيا من معهد أبحاث المعهد الديمقراطي الليبي: لقد تحول الاضطراب البيئي الذي أحدثته العاصفة بسبب الفساد المستشري وغياب الحكم إلى كارثة توراتية. وفي بعض الأحيان كان ارتفاع المياه يصل إلى 20 مترًا، مما أدى إلى جرف الأشخاص الذين كانوا في الطابق الثالث إلى البحر. تظهر وثائق التدقيق أن هذه السدود لم تتم صيانتها لسنوات.