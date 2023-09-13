وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل استلام جثامين المصريين ضحايا عاصفة "دانيال" بليبيا

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القوات المسلحة قامت بدور مميز فور علمها بسقوط 87 ضحية مصرية في ليبيا بسبب العاصفة دانيال، وتم إرسال طائرات لإحضارهم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إحضار الجثامين بشكل مباشر ولم يتم التعرف عليها كاملة ولكن مركز طبرق الطبي، قال إنهم مصريون وتم نقلهم لمصر وإدخالهم المستشفيات، مشيرة إلى أن أهالي المواطنين بدأوا يتوافدون على المستشفى للتعرف على ذويهم.

وأكدت أنه تم التعرف على جثامين 86 ضحية وتسليمهم لأهاليهم، مشيرة إلى أنه لا بد من التعرف على الجثامين في ليبيا للتأكد من كونهم مصريين، لأن مكتب المنظمة الدولية في ليبيا قال إنه يوجد أكثر من 250 ضحية مصرية، ولكن ليست لديهم أوراق ثبوتية.

إرسال 4 طائرات استطلاع لليبيا

وأشارت إلى أن القوات المسلحة أرسلت 4 طائرات استطلاع جديدة للبحث عن إمكانية وجود جثامين جديدة للمصريين أو يكونون من المصابين أو حتى أحياء، مؤكدة أنه وارد أن يكون هناك مصريون تم دفنهم في ليبيا، لأنه تم دفن 1500 شخص دون معرفة هويتهم.