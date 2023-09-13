الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل استلام جثامين المصريين ضحايا عاصفة "دانيال" بليبيا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القوات المسلحة قامت بدور مميز فور علمها بسقوط 87 ضحية مصرية في ليبيا بسبب العاصفة دانيال، وتم إرسال طائرات لإحضارهم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إحضار الجثامين بشكل مباشر ولم يتم التعرف عليها كاملة ولكن مركز طبرق الطبي، قال إنهم مصريون وتم نقلهم لمصر وإدخالهم المستشفيات، مشيرة إلى أن أهالي المواطنين بدأوا يتوافدون على المستشفى  للتعرف على ذويهم.

وأكدت أنه تم التعرف على جثامين 86 ضحية وتسليمهم لأهاليهم، مشيرة إلى أنه لا بد من التعرف على الجثامين في ليبيا للتأكد من كونهم مصريين، لأن مكتب المنظمة الدولية في ليبيا قال إنه يوجد أكثر من 250 ضحية مصرية، ولكن ليست لديهم أوراق ثبوتية.

إرسال 4 طائرات استطلاع لليبيا

وأشارت إلى أن القوات المسلحة أرسلت 4 طائرات استطلاع جديدة للبحث عن إمكانية وجود جثامين جديدة للمصريين أو يكونون من المصابين أو حتى أحياء، مؤكدة أنه وارد أن يكون هناك مصريون تم دفنهم في ليبيا، لأنه تم دفن 1500 شخص دون معرفة هويتهم.

وزيرة الدولة للهجرة العاصفة دانيال احضار الجثامين طائرات استطلاع ليبيا القوات المسلحة

مواد متعلقة

برلمانية تطالب "تضامن النواب" بسرعة دراسة أوضاع أسر ضحايا فيضانات ليبيا

فرنسا: نعمل مع الاتحاد الأوروبى لإرسال المساعدات الإنسانية لمنكوبى ليبيا

تحذيرات من تعرض ليبيا لكارثة وبائية بسبب تحلل جثث الضحايا

100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في إعصار ليبيا ودعم غذائى شهرى لأسر الضحايا

الاتحاد الأوروبى: 500 ألف يورو تمويلًا للمساعدات الإنسانية فى ليبيا

أرقام التواصل مع وزارة الهجرة للإبلاغ عن مفقودين فى ليبيا

الأكثر قراءة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

"فضحني بين الجيران".. حكاية تعذيب وقتل عاصم على يد والده بحلوان

والدة 3 ضحايا فى العاصفة دانيال: "الحبايب راحوا وأبوهم مات من 3 سنين" (فيديو)

"كانت حقودة على بنتى المعاقة".. أقوال الأب تدفع بربة منزل للحبس فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟