أحد أبناء مطروح: تعرفت على جثمان ابن عمى من صفحات ليبية والوضع هناك كارثى

قال محمد إسماعيل، أحد أبناء مطروح، إنه عقب علمه بالوضع الكارثى فى ليبيا بسبب إعصار دانيال حاول أن يتواصل مع أقاربه المقيمين فى درنة بشتى الطرق، لكنه لم يستطع التواصل معهم بسبب انقطاع الشبكات ولم يتمكن من الوصول إليهم حتى الآن.

• صفحات ليبية

أضاف إسماعيل، لـ"الدستور" أنه تابع جميع الصفحات الليبية وحتى الآن لم يعرف إذا كان أقاربه المقيمين فى منطقة درنة وهم "أب و4 أبناء وزوجاتهم و4 فتيات وأزواجهم وأبنائهم الأطفال"، على قيد الحياة أو أصبحوا من المفقودين والمتوفين.

_ تعرف على جثمان "ابن عمه" من الفيس بوك

أشار إلى أن ابن عمه الآخر من مطروح وسافر للعمل فى ليبيا وتعرف على جثمانه من صورة تم نشرها على "فيسبوك": "ابن عمى تعرض للغرق فى السيول وتعرفنا على صورته من فيسبوك، وتم نقله إلى مستشفى التميمى ودفن فى ليبيا".

_ اصطفاف معدات الدعم والإغاثة الإنسانية للأشقاء بليبيا

فى السياق، وشهد الرئيس السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة الإنسانية للأشقاء بليبيا، وذلك في نطاق المنطقة المركزية العسكرية بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقدم الرئيس السيسي التعزية للأشقاء في المملكة المغربية وليبيا ولأسر المواطنين في مصر الذين فقدوا في منطقة درنة والمناطق الليبية التي تعرضت للسيل.

وشدد الرئيس على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتابع معزيًا مواطنينا في فقدانهم لأسرهم وتمانياته بالشفاء العاجل للمصابين، مطالبًا بالتنسيق مع وزارة التضامن وتقديم الدعم والمساندة لهم.