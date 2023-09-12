أبناء مطروح يجهزون وحدات سكنية وأكفانًا لدعم متضررى إعصار "دانيال" بليبيا

أطلق فتحي العاصي القناشي، أحد أبناء قبائل مطروح، مبادرة لدعم المتضررين من إعصار دانيال بدولة ليبيا بمشاركة عدد من أبناء المحافظة، وذلك من خلال تجهيز وحدات سكنية بمدينة السلوم ومرسى مطروح فضلا عن تجهيز عدد من الأكفان وإرسالها عبر المنفذ البري.

_ تجهيز وحدات سكنية بمدينة مرسى مطروح والسلوم

وقال فتحي القناشي، خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه بمشاركة بعض أبناء مطروح جرى تجهيز وحدات سكنية بمدينة مرسى مطروح وفتح فندق سرت بمدينة السلوم كدعم لمواطني دولة ليبيا وخاصة أهالي المناطق التي تعرضت لإعصار دانيال المدمر.

_ تجهيز أكفان لدعم ومساعدة الأشقاء فى دولة ليبيا

وأوضح أنه يتم حاليا تجهيز عدد من الأكفان وذلك لإرسالها عبر منفذ السلوم البري من خلال متطوعين من مدينة السلوم لدعم ومساعدة الأشقاء في ليبيا.

_ الترابط بين الشعبين الليبى والمصرى



وتابع: "نعمل على الترابط بين الشعبين الليبى والمصرى من خلال تقديم المساعدات لإخواننا المتضررين من الإعصار المدمر" ، مشيرا إلى أن عددا من المقاولين بالشركات المصرية التي تعمل فى إنشاء الطرق بدولة ليبيا سلمت المعدات واللوادر والسيارات إلى المجلس المحلي فى طبرق وذلك للمساعدة فى فتح الطرق ورفع آثار العقارات المنهارة التى تضررت من إعصار دانيال.

_ أحد أبناء مطروح: "مصر تضرب أروع الأمثال وقت الأزمات والحروب"



وأشاد خلال ختام حديثه لـ"الدستور"، بدعم الرئيس السيسى وتوجيهاته التى أصدرها لمساندة الأشقاء فى دولة ليبيا "مش جديد على القيادة المصرية دايما مصر بتضرب أروع الأمثال وقت الأزمات والحروب.. تحيا مصر"، مؤكدا أن أبناء مطروح دائما يطلقون المبادرات ويتكاتفون وقت الأزمات.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لرفع تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، بالشوارع الداخلية.