بعد وصول العاصفة دانيال.. محافظ مطروح يوجه بمنع خروج رحلات اليخت

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الإثنين، جهود الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح.

رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة

وأكد محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لرفع تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، بالشوارع الداخلية.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه حرصا على سلامة المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين خاصة مع سوء الأحوال الجوية تم التنسيق لمنع خروج رحلات اليخت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

_ المتابعة المستمرة على مدار الساعة

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لشركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وفى ذات السياق، شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لغيوم، حيث رصدت "الدستور" سقوط الأمطار فى عدة شوارع وميادين.

وأعلنت محافظة مطروح، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أى تداعيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.