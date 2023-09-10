مطروح تستعد للعاصفة دانيال: عدم استقرار في الأحوال الجوية

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، الجهات المعنية بالمحافظة بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تبدأ غدا الاثنين.

• شركة مياه مطروح تستعد لعاصفة دانيال

وقال الدكتور ابراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إنه تم تلقي اخطار من محافظة مطروح باحتمال وصول إعصار قادم من دولة ليبيا يصل إلى مدن غرب المحافظة " السلوم وبرانى والنجيلة " وصولا بمطروح حيث أن الإعصار له رياح قوية جدا محملة بالأمطار الغزيرة .

_ تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح

أوضح أنه تم تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح أما بالنسبة لمدينة مرسي مطروح فتم صباح اليوم البدء فى فتح وتطهير شنايش الأمطار وتجهيز معدات كسح مياة السيول وسيارات شفط المياة وتجهيز روافع الصرف الصحي وتجهيز مولدات الكهرباء وتزويدها بالسولار الكافي تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

_ إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى اعتبارا من صباح الاثنين

واضاف انه تم إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى اعتبارا من صباح الاثنين وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى اعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وديوان عام المحافظة مؤكدا انعقاد غرفة العمليات بالشركة وربطها بغرفة عمليات المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور وذلك حتي تحسن الأحوال الجوية.

_ غرفة عمليات بمجلس المدينة واستعداد سيارات الكسح

وأكد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، لـ"الدستور، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بمجلس المدينة لمواجهة الـ عاصفة دانيال وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد مشيرا إلى أنه تم عقد غرفه عمليات لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور بالإضافة إلى استعداد سيارات شفط المياه وسيارات الكسح تحسبا لحدوث أي تداعيات.