العاصفة دانيال.. سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لغيوم حيث رصدت الدستور سقوط الأمطار فى عدة شوارع وميادين.

وأعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أى تداعيات بالإضافة إلى اتعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور .

تحذيرات عن عاصفة دانيال

وعقب اعلان تحذيرات عن عاصفة دانيال قامت الجهات المعنية بالمحافظة بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

استعدادات شركة مياة مطروح

وقال الدكتور إبراهيم خالد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لـ"الدستور"، إنه تم تلقي إخطار من محافظة مطروح باحتمال وصول إعصار قادم من دولة ليبيا يصل إلى مدن غرب المحافظة "السلوم وبرانى والنجيلة " وصولا بمطروح ، حيث أن الإعصار له رياح قوية جدا محملة بالأمطار الغزيرة.

تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح

وأوضح أنه تم تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح أما بالنسبة لمدينة مرسي مطروح فتم البدء فى فتح وتطهير شنايش الأمطار وتجهيز معدات كسح مياة السيول وسيارات شفط المياه وتجهيز روافع الصرف الصحي وتجهيز مولدات الكهرباء و تزويدها بالسولار الكافي تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى

وأضاف أنه تم إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى ، وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وديوان عام المحافظة، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات بالشركة وربطها بغرفة عمليات المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح