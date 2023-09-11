الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاصفة دانيال.. سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح (صور)

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لغيوم حيث رصدت الدستور سقوط الأمطار فى عدة شوارع وميادين.

وأعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أى تداعيات بالإضافة إلى اتعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور .

 

 تحذيرات عن عاصفة دانيال 

وعقب اعلان تحذيرات عن عاصفة دانيال قامت الجهات المعنية بالمحافظة بمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

 

استعدادات شركة مياة مطروح 

وقال الدكتور إبراهيم خالد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح،  لـ"الدستور"، إنه تم تلقي إخطار من محافظة مطروح باحتمال وصول إعصار قادم من دولة ليبيا يصل إلى مدن غرب المحافظة "السلوم وبرانى والنجيلة " وصولا بمطروح ، حيث أن الإعصار له رياح قوية جدا محملة بالأمطار الغزيرة.

تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح

وأوضح أنه تم تجهيز سيارات الكسح وانتشارها فى مدن غرب مطروح أما بالنسبة لمدينة مرسي مطروح فتم البدء فى فتح وتطهير شنايش الأمطار وتجهيز معدات كسح مياة السيول وسيارات شفط المياه وتجهيز روافع الصرف الصحي وتجهيز مولدات الكهرباء و تزويدها بالسولار الكافي تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى 

وأضاف أنه تم إلغاء إجازات العاملين بالصرف الصحى ، وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات فى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وديوان عام المحافظة، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات بالشركة وربطها بغرفة عمليات المحافظة لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
مطروح عاصفة دانيال سقوط مطار امطار غزيرة حالة الطوارئ

مواد متعلقة

الكشف على 2131 رأس ماشية في قرية سواني سمالوس بالضبعة

أزهر مطروح تطلق برنامج "اكتشف" لتنمية المهارات التكنولوجية للطلاب

ضبط 35 مخالفة عدم التزام بخط سير سيارات الأجرة في مطروح

سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بغيوم بمطروح

إعدام 50 كيلو مواد غذائية فاسدة فى مطروح

نائب محافظ مطروح تترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة (صور)

مطروح تستعد للعاصفة دانيال: عدم استقرار في الأحوال الجوية

مطروح تعلن استخراج تصاريح الصيد مع بدء موسم هجرة الطيور

الأكثر قراءة

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

طوارئ فى الإسكندرية بسبب العاصفة "دانيال".. و6 تعليمات مهمة للمواطنين

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

أستاذ مناخ يكشف خطورة العاصفة "دانيال" على محافظات مصر (فيديو)

العاصفة دانيال.. سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب