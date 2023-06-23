محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية مياة السلوم والموقع المقترح لإقامة موقف جديد للسيارات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، محطة تحلية المياه بالسلوم بطاقة 3500 م٣/يوم.

واستمع محافظ مطروح لشرح من الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حول تشغيل المحطة ومقترحات العمل على زيادة الإنتاحية لتصل إلى 5 آلاف م٣/يوم، بما يوفر مزيد من كميات ضخ المياه للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة تشغيل وتوزيع المياه شرق وغرب المدينة بما يلبي احتياجات المواطنين.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف السيارات وسط المدينة والمواقع الجديدة المقترحة لاقامة موقف جديد لسيارات الركاب أكثر اتساعا وتنظيميا ليسع حجم وأعداد السيارات دون تكدس أو ازدحام داخل المدينة، وبما يليق ببوابة مصر الغربية وتيسير سفر العائدين من منفذ السلوم الى محافظاتهم او المسافرين إلى المنفذ مع تيسير الحركة المرورية ولتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الموقع المقترح لإقامة حديقة ومتنزه لأهالي مدينة السلوم وزائريها وذلك على مساحة نحو 3 آلاف م٢ وذلك حرصًا على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، العميد عبد الغنى السماحى رئيس المدينة وعادل منصور نائب رئيس المدينة والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق.