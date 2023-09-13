آخرهم البرازيلى "أنتونى".. أشهر 4 نجوم واجهوا اتهامات بالاعتداء الجنسى

جذبت قضية البرازيلي أنتوني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمام الصحف العالمية والجماهير، في أعقاب توجيه اتهام له بالعنف المنزلي ضد صديقته.

ووجهت لـ أنتوني تهمة الاعتداء جسديًا على صديقته السابقة "جابرييلا، وهو ما دفع الشرطة البرازيلية لفتح التحقيق بشكل رسمي، ثم وجهت سيدتان تهمة الاعتداء الجنسي والعنف ضده.

ويغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من التحقيقات في التهم الموجهة إليه.

“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل اتهام 4 من لاعبي كرة القدم بجرائم جنسية...

داني ألفيس



ألقت الشرطة الإسبانية القبض على البرازيلي داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة السابق، لاستجوابه بشأن اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدة في أحد الملاهي الليلية ببرشلونة مساء ليلة 30 ديسمبر الماضي.

ويخضع داني ألفيس للمحاكمة في الوقت الحالي، وكشفت تقارير صحفية أن مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بملهى Sutton الذي حدثت به الواقعة أن داني ألفيس انفرد بالفتاة التي اتهمته 15 دقيقة في الحمام، واعترف اللاعب بالواقعة ولكنه أصر على أن ما حدث كان بالتراضي بينه وبين الفتاة.

ومازال داني ألفيس في السجن ويخضع للمحاكمة في القضية المذكورة، خاصة بعدما قدم 3 روايات مختلفة عن الواقعة الأولى نفى خلالها ما حدث والثانية اعترف لأحد البرامج أنه تواجد في الملهى رفقة الفتاة ولكن دون أن يلمسها، وأمام المحققين اعترف بالواقعة ولكنه أكد أن ما حدث كان بالتراضي بينه وبين الفتاة.

تشيد إيفانز

اتهم تشيد إيفانز، مهاجم مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، باغتصاب فتاة عمرها 19 عامًا وهي في حالة سكر وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وخرج من السجن في 2014 ووقع لنادي تشيسترفيلد بدوري الدرجة الأولى الانجليزي، ثم اكتشف فيما بعد براءته ولكن بعد أن دمرت مسيرته بسبب التهمة.

بنيامين ميندي

واجه بنيامين ميندي تهمًا متنوعًا بين الابتزاز الجنسي وإرسال صور خادشة لبعض الفتيات، واغتصاب 4 فتيات.

وخضع بنيامين ميندي للحبس الاحتياطي منذ شهر أغسطس 2021 وحتى انتهاء محاكمته وحصوله على حكم بالبراءة في يوليو 2023.

وحصل ميندي على براءة من تهمة اغتصاب 6 سيدات في يناير من العام الجاري قبل أن يتم الكشف عن براءته من كافة التهم الموجهة له لاحقًا.

وبعد حصوله على حكم البراءة انضم بنيامين ميندي لصفوف فريق لوريان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ماسون جرينوود

ألقت شرطة مدينة مانشستر القبض على ماسون جرينوود في مطلع شهر فبراير من العام الماضي بعد أن وجهت صديقته له تهمة العنف المنزلي، ونشرت صورًا وتسجيلات صوتية لاعتدائه عليها جنسيًا.

ووجهت الشرطة تهمتي الاعتداء الجنسي والشروع في القتل لجرينوود، وخضع للتحقيقات وحصل على إفراج مشروط ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى بسبب خرقه شروط الكفالة التي حصل عليها.

وأسقطت شرطة مانشستر كل التهم الموجهة إلى جرينوود في القضية التي تم التحقيق معه على إثرها منذ يناير 2022، مشيرة إلى أن نتيجة التحقيق أفادت ببراءته.

وبعد سقوط التهم عنه، عاد جرينوود لمانشستر يونايتد ولكن إدارة النادي قررت فسخ التعاقد مع بشكل رسمي وانضم اللاعب لصفوف نادي خيتافي الإسباني.