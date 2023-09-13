"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يدعم طلاب المدارس وأسرهم بإقامة معارض لبيع المستلزمات الدراسية

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة داليا هندي، زيارة لمقر أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى.

وبدأ اللقاء بالترحيب بالدكتورة داليا هندى، ثم الحديث عن تعاون الأمانة في الإسكندرية مع المركزية في كل ما يخص قضايا المرأة.

وعلي هامش اللقاء، عقد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا تنظيما، مع الأمناء مساعدين لامانة الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور أمين التنظيم بالمحافظة، وأمين العمل الجماهيري بالمحافظة، للترتيب والتنسيق لعمل معارض لبيع المستلزمات المدرسية المخفضة، والمقدمة للأهالي والأسر الأكثر احتياجا لدعم الطلاب وأسرهم، والتخفيف عن كأهل المواطن، في ظل الظروف المعيشية، ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار.

كما عقدت أمانة المرأة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة مروة حافظ، اجتماعا تنظيما، لوضع خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وللتحرك في الشارع السكندري لخدمة المرأة، بحضور الدكتورة داليا هندي أمينة المرأة المركزية بالحزب، وأثنت علي مجموعة عمل أمانة المرأة.

في سياق آخر، قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحة أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهو ما يؤكد السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية.