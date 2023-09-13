إيداع عامل مستشفى الطب النفسى تعدى على نجل صاحب محل بالإسكندرية

قرّرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب إيداع المتهم "ب.أ.م" مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمعمورة للأمراض العقلية، لتوقيع الكشف الطبي عليه ومتابعة حالته لبيان ما إذ كان مصابا بآفه عقلية أو نفسية من عدمه وعما إن كان مسؤولاً عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة وإعداد تقرير مفصّل وتقديمه للمحكمة وذلك في اتهامه بقتل المجني عليه "ف.ك.ح".

صدر القرار بعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض والمستشار أكرم محمدين الفضالي وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

بلاغ بقيام عامل بقتل نجل صاحب محل

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي بقيام المتهم بقتل المجني عليه بدائرة القسم.

التحريات حدوث مشادة كلامية بينهما

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنها توصلت الي قيام المتهم "ب.ا.م" عامل بمحل محل فطائر وبيتزا بالتعدي على المجني عليه "ف.ك.ح" نجل صاحب المحل جهة عمله بسلاح أبيض سكين، وعلي الفور تم نقل المجني عليه الي أحد المستشفيات لعلاجه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة ، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت ايداع المتهم بمستشفي الطب النفسي لبيان حالته العقلية لمحاكمته.