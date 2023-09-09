المؤبد لعامل و3 سنوات لآخر بتهمة قتل سيدة لسرقتها فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "م.ا.م" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والسجن مع الشغل 3 سنوات ل"م ج.م" عما أسند إليه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم في قتل المجني عليها “م.م.ع”. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك ،وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

بداية الواقعة بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه

ترجع أحداث القضية رقم 39731 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة المجني عليها، داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

المتهم أعطى زوج المجني عليها مواد مخدرة لسرقته



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى قيام المتهم الأول "م.ا.م" عامل بمحل زيوت، بالتخطيط والاستعداد لتنفيذ غرضه الإجرامي المتمثل في سرقة زوج المجني عليها "م.م.ع"، بأن توجه إلى مسكنها هي وزوجها وما أن دلف داخله حتى جالس زوجها لتعاطي المواد المخدرة، حتى فقد زوج المجني عليها الوعي، وما أن تنبهت المجني عليها لذلك الأمر أخفت حقيبة زوجها حتى استهل المتهم سلاحا أبيض سكين، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات متفرقة في جسدها قاصدا إزهاق روحها، وقام المتهم الثاني "م.ج.ع" بالاتفاق مع المتهم الأول على سرقة المبلغ المالي والهاتفين المحمولين للمجني عليهما ولاذا بالفرار بها سويا نظير تحصله على مبلغ مالي مقابل ذلك وتم ضبطهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.