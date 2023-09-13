الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى شمال سيناء

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر

سيّرت جامعة الأزهر، قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء وعلى مدار ثلاثة أيام؛ انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على دعم جهود الدولة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية.

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صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن القافلة تسير برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر، وبالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. 

وأوضح الدكتور محمود صديق، أن القافلة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع تتضمن إجراءات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، وندوات توعوية، وإجراء اختبارات محو الأمية، إضافة إلى توزيع المساعدات على أهالي محافظة شمال سيناء.
 

 

 

جامعة الأزهر محافظة شمال سيناء دعم جهود الدولة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية جهود الدولة المصرية الأزهر الشريف

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