الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بفرع البنات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان على أعمال امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدَّرَّاسة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليتى التربية والزراعة


وخلال الجولة التفقدية، تابع الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، سير العمل داخل اللجان، كما تابع أيضًا توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم؛ حرصًا على مصلحة الطالبات، واطمأن على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لسير العمل.

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود وتعاون مركز الحاسب الآلي لفرع البنات برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، في دعم توثيق الامتحانات الشفهية للطالبات داخل كليات فرع البنات؛ من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي بالمركز؛ لخدمة العملية التعليمية وتوثيق الامتحانات.

وأجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وقت سابق، جولة تفقدية لقطاع الدَّرَّاسة، شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للاطمئنان على سير امتحانات التصفية، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛  للاطمئنان على سير العمل بها، حيث تحدث رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب وتابع وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحان، وتأكد رئيس جامعة الأزهر، من وجود أستاذ المادة داخل اللجان بين الطلاب؛ للرد على أي استفسارات حول أسئلة الامتحانات. 

انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر

في الجهة المقابلة، أعلنت جامعة الأزهر، أن اليوم الثلاثاء، هو آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن باب تسجيل الرغبات سوف يتم غلقه مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، من خلال رابط التسجيل التالي (من هنا)
 

 

جامعة الأزهر امتحانات التصفية لجان امتحانات التصفية بفرع البنات الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم القرآن الكريم

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

وزير الصحة الليبى: 2000 قتيل سقطوا فى درنة بسبب إعصار دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية