نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بفرع البنات

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان على أعمال امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.



وخلال الجولة التفقدية، تابع الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، سير العمل داخل اللجان، كما تابع أيضًا توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم؛ حرصًا على مصلحة الطالبات، واطمأن على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لسير العمل.

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود وتعاون مركز الحاسب الآلي لفرع البنات برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، في دعم توثيق الامتحانات الشفهية للطالبات داخل كليات فرع البنات؛ من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي بالمركز؛ لخدمة العملية التعليمية وتوثيق الامتحانات.

وأجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وقت سابق، جولة تفقدية لقطاع الدَّرَّاسة، شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للاطمئنان على سير امتحانات التصفية، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها، حيث تحدث رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب وتابع وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحان، وتأكد رئيس جامعة الأزهر، من وجود أستاذ المادة داخل اللجان بين الطلاب؛ للرد على أي استفسارات حول أسئلة الامتحانات.

انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر

في الجهة المقابلة، أعلنت جامعة الأزهر، أن اليوم الثلاثاء، هو آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد ( 2023- 2024م).

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن باب تسجيل الرغبات سوف يتم غلقه مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، من خلال رابط التسجيل التالي (من هنا)

