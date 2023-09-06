الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات فرع الدَّرَّاسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لقطاع الدَّرَّاسة، شملت كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للاطمئنان على سير امتحانات التصفية، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛  للاطمئنان على سير العمل بها.

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليتى التربية والزراعة

متابعة سير امتحانات التصفية

وخلال الجولة التفقدية تحدث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب وتابع وجود الإشراف الطبي خلال فترة الامتحان، وتأكد رئيس جامعة الأزهر، من وجود أستاذ المادة داخل اللجان بين الطلاب؛ للرد على أي استفسارات حول أسئلة الامتحانات. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور حمدي الهدهد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية اللغة العربية، والدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

فتح باب التنسيق

وفي سياق آخر، تم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر، حيث وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بفتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات بدأ لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سوف يكون متاحًا لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

جامعة الأزهر امتحانات التصفية قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم الإشراف الطبي خلال فترة الامتحان اللغة العربية أصول الدين الشريعة والقانون شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رئاسة مجلس الوزراء

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