الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع أن يحمل الأمانة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، فعاليات الدراسة في برنامج «المعايشة اللغوية» في دورته الثانية الذي انطلق في الأول من سبتمبر برعاية كريمة من شيخ الأزهر والمنعقد بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمدينة نصر.

الطلاب الوافدين 

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وخلال لقائه مع الطلاب وضح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أنه سيتم من خلال برنامج «المعايشة اللغوية» إعطاء الطلاب مفاتيح العلم والمعرفة، وكيف يبني من الحكم حكمًا، وإعداد عالم يستطيع أن يحمل الأمانة؛ لرفع اسم الأزهر الشريف عاليًا، موضحًا استعداد جامعة الأزهر بمد يد العون والمساعدة لجميع الباحثين في البرنامج؛ لأن الحجر العلمي في البحث العلمي في الأساس هو الباحث.

الطلاب الوافدين 

تأهيل الباحثين علميًا ومهنيًا

من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي نسعى من خلال برنامج «المعايشة اللغوية» إلى تأهيل الباحثين علميًا ومهنيًا، وتمكينهم من العلوم الشرعية وعلوم القرآن، عن طريق رفع قدراتهم في مهارات اللغة العربية، وإعداد أجيال قادرة على معالجة شؤون التعليم والعلم بإندونيسيا؛ وذلك لأن الطالب شريك هام في نجاح العملية التعليمية ولا بد له من التفاعل مع أساتذته وأن يكون عضوًا مؤثرًا بداخلها.

الطلاب الوافدين 

ووضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن إطلاق البرنامج للمرة الثانية جاء تلبية لرغبة السفارة الإندونيسية بالقاهرة، بشأن عقد دورة مكثفة؛ لتعزيز قدرات كوادر العلماء والباحثين بمسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، لعدد 19 طالبًا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه «ذكور وإناث».

الطلاب الوافدين 

البرنامج إنطلاقة لحمل المنهج الأزهري 

وأعرب د.حكمت امينج لاسيم الملحق الثقافي الإندونيسي عن سعادته بانطلاق البرنامج متأملًا أن تكون هذه الانطلاقة دافعًا للعديد من الطلاب لحمل المنهج الأزهري، فهدفنا ليس إعداد معلم أو عالم فقط وإنما هدفنا إعداد قادة عالمين بأمور الدين والدنيا ويحتذى بهم في كل أنحاء إندونيسيا.

الطلاب الوافدين 

يأتي برنامج «المعايشة اللغوية» ترجمة حقيقية لعالمية الأزهر الشريف، وكونه قبلةً لطلاب العلم الراغبين في التزود من العلوم العربية التي أُنيط به - وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية - مسئولية حمايتها ونشرها، كما أنه يبرز وجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة

الطلاب الوافدين 
الطلاب الوافدين 
الطلاب الوافدين 
جامعة الأزهر مستشار شيخ الأزهر برنامج المعايشة اللغوية الطلاب الوافدين الدورة الثانية إندونيسيا

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