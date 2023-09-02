السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشارك فى تكريم النماذج المتميزة خلال المؤتمر السنوى لـ"طب الأطفال"

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، النماذج المتميزة من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى تكريم أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، كما كرّم المؤتمر طالبات الكلية المتميزات في مادة طب الأطفال.

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ورحبت الدكتورة هناء عبدالحميد العبيسي، عميدة الكلية، بحضور المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم طب الأطفال من مختلف الجامعات، مشيرة إلى قربها من هذا القسم المتميز بطبيعة عملها أستاذة للنساء والتوليد.

مؤتمر سنوى وورش عمل

وثمّنت الدكتورة هناء عبدالحميد العبيسي، عميدة الكلية، جهود أطباء الأطفال في جميع المجالات العلمية، بداية من تخصص طب الأطفال، ومرورًا بالتعليم الطبي، وانتهاءً بالعمل ضمن منظومة الجودة، بجانب تعاملهم الراقي خلال تشخيص وعلاج الأطفال، مؤكدة أن دراسة الطبيبة الأزهرية لعلوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب كان له الأثر الطيب في تكوين شخصية طبيبة الأزهر وجعلها متميزة في جميع الميادين علميًّا وخلقيًّا.

وعبرت الدكتورة إيمان المرسي، رئيس قسم طب الأطفال رئيس المؤتمر، عن شكرها وامتنانها لدعم وتشريف فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولإدارة الكلية ومستشفى الزهراء الجامعي؛ لدعمهم المستمر، وأكدت حرصها على تنظيم المؤتمر السنوي بشكل دائم ومستمر، مشيرة إلى أن المؤتمر سبقه العديد من ورش العمل تضمنت الجديد حول مهارات الرضاعة الطبيعية، والموجات الصوتية على الصدر، وأحدث الأساليب في التشخيص والعلاج في مجال طب الأطفال، إضافة إلى الحديث في مجال طب أعصاب الأطفال.

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