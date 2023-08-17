الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يكرم طلاب الهندسة لحصولهم على جائزة التميز الدولى (صور)

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه علماء المستقبل، طلاب قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بنين بالقاهرة؛ بمناسبة تمثيلهم المشرف الذي أسفر عن فوزهم بجائزة التميز الدولي من جمعية مهندسي البترول الأمريكية للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة. 

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الأداء المشرف الذي يؤكد ريادة جامعة الأزهر في مجال العلوم التطبيقية جنبًا إلى جنب مع تمييزها في مجالات العلوم العربية والشرعية، مؤكدا أن ما قام به طلاب كلية الهندسة بنين بالقاهرة كان له الأثر الطيب في رفع راية جمهورية مصر العربية ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عالية خفاقة؛ بعد حصولهم على جائزة التميز الدولي على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول بالولايات المتحدة الأمريكية للعام الثالث على التوالي. 

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة بهذا الفوز المشرف إلى أسرة الكلية برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، والدكتور طارق أبوالفتوح، المشرف على المشروع. 

إضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع الأساتذة بقسم هندسة البترول؛ لمجهودهم الرائع الذي أثمر هذا الجيل الرائع من طلاب هندسة البترول جامعة الأزهر الذين أسهموا علميًّا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة تعد من الكليات الرائدة والمتميزة علميا في دعم جهود الدولة في الجمهورية الجديدة؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
 

جامعة الأزهر طلاب قسم التعدين والبترول كلية الهندسة التميز الدولي جمعية مهندسي البترول الأمريكية

الأكثر قراءة

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تثبت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس