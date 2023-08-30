جامعة الأزهر تُهنئ كلية العلوم على اعتماد برنامجي الجيولوجيا والجيوفيزياء (صور)

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، التهنئة لكلية العلوم بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والدكتور احمد رمضان صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور متولي منتصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثروت حلمي عبد الحفيظ، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة حصول برنامجي “الجيولوجيا، والجيوفيزياء” على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد رئيس الجامعة بكلية العلوم بنين بالقاهرة، التي تضم قامات علمية كبيرة في جميع المجالات العلمية؛ حيث كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي منذ نحو 5 سنوات.

وحصل العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على جوائز الدولة التقديرية والتشجعية إضافة إلى حصول الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، الأستاذ بقسم الرياضيات على جائزتي: النيل، وكوامي نكروما، وتم تكريمه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب ذلك فإن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية قد تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

جدير بالذكر ان برامج قسم الجيولوجيا تتضمن: برنامج الجيولوجيا الخاصة، وبرنامج الجيوفيزياء، وبرنامج الجيوكيمياء، وبرنامج الجيولوجيا والكيمياء.